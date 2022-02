Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 10 février

Du mardi 15 au jeudi 17 février 2022, l’équipe d’EPirEMed a conduit une délégation de chefs d’entreprise sud catalans (majoritairement dans le secteur de l’hébergement rural) en Cerdagne-Capcir, dans les Aspres, le Vallespir en plaine du Roussillon et sur la Côte Vermeille. Objectifs : aller à la rencontre des lieux touristiques emblématiques locaux, des entreprises et des techniciens du tourisme pour stimuler les échanges touristiques entre les versants Nord et Sud des Pyrénées méditerranéennes

EPirEMed est un projet de coopération transfrontalière pour l’intégration touristique des territoires des Pyrénées orientales de part et d’autre de la frontière franco-catalane. « Grâce à la collaboration entre différentes entités touristiques publiques et privées, Epiremed propose des produits touristiques transfrontaliers basés sur la durabilité, la qualité et la valeur ajoutée à la fois pour les touristes et le territoire, liant le tourisme rural et de montagne avec des alternatives de transport durables. »