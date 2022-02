Cult’Hebdo 16 février 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Ifriqiyya Electrique ; le 25 février (20h30) à la Casa Musicale . Concert + projections vidéo de rituels de possession filmés dans le désert du Sahara. « Un rituel de possession et de transe, héritage reçu des anciens esclaves noirs vendus au Maghreb il y a des siècles. Un syncrétisme entre animisme, Islam et musiques industrielles, féroces sauvages d’Europe. Après le Sziget, Les Vieilles Charrues, les Womads UK+NZ et autres Nuits Sonores, l’ Ifriqiyya Electrique ensorcelle La Casa Musicale.​ »

Concert Joc A Foc. ​« Fabien Gaston St Rock est un musicien vagabond éternel, véritable pont de l’hybridation entre punk rock et de la musique improvisée avec ses chansons instantanées. Biberonné et formé par la quasi-totalité de la scène perpignanaise durant sa folle jeunesse, il nous revient plus d’une décennie plus tard après avoir expérimenté l’art de la scène aux quatre coins du monde et purgé toutes ses condamnations pour outrage avec rébellion. ​Il sera entouré à la Casa Musicale par les géniaux musiciens Simon Henocq à la guitare et Aymeric Avice à la trompette. »