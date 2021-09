Cult’Hebdo 22 septembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Spectacle Billie Holiday : Sunnyside. Vendredi 1er octobre ; au centre culturel Jean Ferrat à Cabestany (20h30).

La comédienne Naïsiwon El Aniou, célèbre Lady Day, dont on connaît la voix fragile, rauque, éraillée, et diablement envoûtante. Elle ne chante pas, elle esquisse des pas de danse et fait subtilement revivre la grande danse du jazz vocal, fracassée par la vie, et fracassante. À la veille de sa disparition, à 44 ans, elle livre ses drames, sa vie de femme maltraitée, les viols, les interdictions de chanter, la prison, les drogues, sa vie de femme noire.

“Le blues, c’est un aller simple depuis ton amour vers nulle part “. Un voyage théâtral en esprit blues… Ce spectacle, sous une forme jouée et dansée, va à la rencontre d’un public large.