Cult’Hebdo 23 mars 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

« Dès les premières mesures d’Insane, pilonnage électro-punk insensé, on réalise que Frustration a enregistré son cinquième album comme si c’était le premier ; comme un groupe formé depuis 6 mois qui n’aurait rien à perdre et une sérieuse envie d’en découdre. Si la cavalerie post-punk est toujours présente (batterie martiale, basse élastique, guitares en délit de fuite), l’album So Cold Streams surprend par l’énergie, la virulence de certaines paroles et les nombreuses prises de risques…. »

« Entre le début de la success story de Cannibale et ce deuxième album, il y a un monde. Encore un peu et on aurait presque l’impression que Freddie Mercury vient de débarquer en Renault 16 supersport pour jouer du Marimba à d’anciens fans de rock. Rescapés de différents projets musicaux qui ont tous foiré, les différents membres ont fini par réussir parce que plus rien d’autre que la musique ne comptait…. »