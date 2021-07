Cult’Hebdo du 7 juillet | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

♦ L’homme de 450.000 ans fête les 50 ans de sa mise à jour

Il y a 50 ans, le professeur Henry Lumley et la préhistorienne Marie-Antoinette Lumley dévoilaient Arago XXI. Niché dans la Caune de l’Arago, cavité située à 3 km du village de Tautavel. Les fouilles ont commencé en 1964, et depuis cette date, ce ne sont pas moins de 152 restes humains qui ont été trouvés parmi les sédiments de la grotte de Tautavel. L’un des derniers restes humains découverts à ce jour, le fut en 2018. Il s’agit d’une incisive supérieure de lait. Le 24 juillet 2018, les scientifiques, qui fouillent tous les ans le site, estimaient la date de la dent grâce au sol sédimentaire dans lequel elle était enfouie, (environs 560.000 ans avant JC. Le 22 juillet 2021, la commune de Tautavel fêtera le cinquantenaire de la découverte de Arago 21.

Parmi les temps forts

Cliquez pour les temps forts de la journée anniversaire : 11h ouverture de la matinée de conférences au Palais des congrès de Tautavel.

Séance scientifique par M. Khaled Bouabdallah, Président de l’EPCC de Tautavel, Recteur délégué, Région Académique Occitanie. Retransmission en visio-conférence.

Projection du film : “Tautavel : le passé au présent”, de L. Estrade & J.-B. Bonnet, 2021.

Courte présentation de “”La Caune de l’Arago : bilan et perspectives” Anne-Marie Moigne et Christian Perrenoud, responsables du chantier de fouilles.

“La Caune de l’Arago, un site pilote pour l’archéologie du futur” par Sophie Grégoire, responsable du programme SCHOPPER.

Le projet du nouveau Musée de Préhistoire de Tautavel par Clément Ménard, Directeur de l’EPCC de Tautavel.

La Caune de l’Arago à travers le monde. Témoignages de préhistoriens (Espagne, Ethiopie, Corée, Etats-Unis) en visio-conférence.

14h45 Caune de l’Arago.

Performance musicale électro-acoustique proposée par Ensemble Flashback.

Visite de la grotte avec les interventions de Henry et Marie-Antoinette de Lumley.

15h Fouille virtuelle du carréC15 et re-découverte du crâne Arago XXI grâce à la réalité augmentée, par Real Illusion.

15h30 en direct sur les réseaux sociaux.

Présentation des 152 restes humains (en 3D) mis au jour à la Caune de l’Arago par les paléoanthropologues de l’équipe : Marie-Antoinette de Lumley, Amélie Vialet, Tony Chevalier et Gaël Becam. Retransmission au palais des Congrès et dans l’auditorium du Musée de Tautavel.

16h déambulation préhistorique par la Cie le Kami.

16h30 Palais des Congrès, projections et débats.

Projection du film : “Tautavel : le passé au présent”, de L. Estrade & J.-B. Bonnet, 2021.

Discussions et échanges avec le public, animés par Céline Bruel – Plateau : Henry et Marie-Antoinette de Lumley, l’équipe de chercheurs du Centre Européen de Recherches Préhistoriques.

♦ Les ateliers de la préhistoire de Tautavel

Tous les jours jusqu’au 27 août les ateliers de techniques préhistoriques. “Partez pour un voyage en Famille dans le passé en partageant ces moments pédagogiques et ludiques qui ont fait la réputation des équipes de médiation du Musée. Ces ateliers se font sur inscription sur site. Ils durent environ 20 minutes”.

Le feu dans la préhistoire les lundis et vendredis.

La taille d’outils en pierres le mercredi.

Le tir au propulseur préhistorique les jeudis et dimanches.

Les ateliers amérindiens poterie iroquoise et langage des plumes autour de l’exposition 2021 les mardis et samedis.

Les Ateliers des Gorges des Gouleyrous, les lundi et vendredi de 11H à 12H à partir du 12 juillet. Pour apprendre à chasser comme à la préhistoire, le tir au propulseur.

♦ Sans oublier l’exposition au musée de Tautavel consacrée à “L’Amérique avant les Cow-boys : la Préhistoire du nouveau continent”…

Initialement programmée l’année dernière, repoussée en raison de la pandémie COVID. Découvrez cette Exposition inédite du Musée de Préhistoire de Tautavel. La Préhistoire américaine est un des sujets les moins connus pour le grand public, et a longtemps prêté à fantasmes. Le continent américain est le dernier continent que notre espèce a colonisé il y a plusieurs milliers d’années. Cela a donné des expressions culturelles originales que l’archéologie nous révèle peu à peu.

De nombreuses interrogations subsistent encore sur ce peuplement dont la date recule toujours plus. Des traces d’occupation qui flirtent avec les 30.000 ans, mais des restes humains aux environs de 15.000 ans. Une route asiatique versus des routes australiennes, ou européennes, quid de la recherche génétique… De nombreuses autres questions sur lesquelles l’exposition lève le voile vous sont présentées. Une collection de nombreux objets originaux, et des reconstitutions ouvrent une fenêtre sur des univers et des cultures surprenants. Réductions possibles avec la Carte Occ’Ygène.

Plus d’informations sur le site internet du musée de Tautavel.

♦ Le site perpignanais de Ruscino rouvre ses portes à la lueur des flambeaux

Ruscino, nom à l’origine de Roussillon, est le site où s’élevait dans l’Antiquité une cité qui a précédé Perpignan. Il s’agit d’un ancien oppidum romain situé à l’Est de Perpignan, légèrement au Nord du centre commercial Le Carré d’Or. Rouvert depuis peu, le site offre une exposition du lundi au dimanche qui montre la relation entre le site et la Via Domitia. Cette voie dont la construction débuta en 118 avant JC et qui reliait la péninsule ibérique à la Rome antique. Des objets provenant des fouilles du site, reproductions photographiques, documents écrits, et des cartes sont visibles durant cette exposition ouverte à tous et gratuite.

Les mercredis jusqu’au 11 août, Ruscino évoquera à la lueur des étoiles, le passage d’Hannibal, la découverte du site, des aventures des archéologues, et les poésies par cet univers. Les guides conférenciers Corine et François et Michel Cazenove, artiste lyrique, liront aux flambeaux des textes historiques et poétiques sur les terrasses de Ruscino. Gratuit, sur réservation au : 06 68 62 38 84 – 25 personnes maximum par soirée.

Les mercredis 7 juillet et 11 août de 21h30 à 22h30, venez écouter dans la nuit les évocations du passage d'Hannibal, de la découverte de Ruscino, des aventures des archéologues, les poésies inspirées par le site 📖🔥



♦ 3 petits tours dans les Pyrénées-Orientales – Tournée d’été du camion lecture

Le camion des histoires de l’association « 3 petits tours… » s’apprête à repartir sur les routes de la Communauté de Communes des Aspres pour offrir aux familles des rencontres estivales et conviviales autour des livres de jeunesse. Ce camion chargé de livres s’installe sur les places des villages pour inviter les bébés, les enfants, les parents et les grands-parents à partager de savoureux moments de lecture. Des livres délicatement choisis sont mis à la disposition de toutes et tous, une rencontre joyeuse avec cette littérature-jeunesse créative peut alors commencer.

Cette année, le camion des histoires s’arrêtera à Banyuls-dels-Aspres, Brouilla, Caixas, Fourques, Llauro, Montauriol, Oms, Passa, Saint-Jean-Lasseille, Tordères, Tresserre, Trouillas…La participation est libre, gratuite et sans inscription. La tournée d’été s’inscrit cette année encore dans le cadre de la grande manifestation Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, un dispositif national qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes partout en France. La thématique choisie est Mer et merveilles.

Outre la tournée, sur les routes, le camion des histoires sera présent sur les berges de la Têt, les 17, 24 et 31 juillet ainsi que le 7 août.

♦ Têt en fête du 15 juillet au 15 août

Les Berges de la Têt seront à l’honneur durant 1 moi. Au programme ? Baladersau gré des terrasses, du marché des créateurs dans un esprit guinguette. Mais aussi, descente sur les Berges, réaménagées pour l’occasion, dans un esprit de nature et de détente permettant ainsi à chacun de profiter toute la journée d’activités sportives, associatives et culturelles. Les fins de semaine, place à l’ambiance lounge et jazzy sur la scène nichée au bord de l’eau dans une ambiance lounge et jazzy. Soirées musicales chaque jeudi et samedi de l’été de 19h-23h – Renseignements : 04 68 66 31 63. Rdv sur le Passeig avenue Torcatis

Cliquez pour les programmes des soirée Têt en fête Jeudi 15 juillet : Inauguration avec ZYKATOK & Fanflure Brass Band

Samedi 17 juillet : SEBAH

Jeudi 22 juillet : MARSDRUM & LARKA

Samedi 24 juillet : Mrs JUKE TRIO

Jeudi 29 juillet : TAES

Samedi 31 juillet : Les Mademoiselles

Jeudi 5 août : Lisa Jazz Trio

Samedi 7 août : Apollo fish

Jeudi 12 août : Cool chic

Samedi 14 août : Los chicos de Perpignan

Dimanche 15 août : Soirée de clôture avec Mayflyes

